Александр Лукашенко поменял главного судью Витебской области

Кроме того, президент назначил и уволил судей в разных регионах Беларуси

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В четверг, 6 февраля, главой страны был подписан указ, назначающий и освобждающий от должностей судей в ряде регионов республики. Об этом проинформировала пресс-служба белорусского президента.

Сообщается, что новую должность, председателя Витебского облсуда, получил Александр Федюкович, ранее занимавший должность зампредседателя этого судебного органа.

– В областном суде Гомеля должность заместителя председателя заняла Марина Надточей. А в горсуде Минска зампредседателя стал Сергей Николаев. В Могилеве Ольга Полуян стала судьей и председателем районного суда, – уточнили в пресс-службе Лукашенко.

Кроме того, от занимаемых должностей освобождены и назначены в других регионах республики ряд судей и руководителей. А другим указом, подписанным президентом, были еще присвоены квалификационные классы судьям.