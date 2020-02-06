2020-02-06T22:04:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Александр Лукашенко поменял главного судью Витебской области

Кроме того, президент назначил и уволил судей в разных регионах Беларуси
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Кадровые изменения в судах Беларуси провел глава страны.Кадровые изменения в судах Беларуси провел глава страны.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В четверг, 6 февраля, главой страны был подписан указ, назначающий и освобждающий от должностей судей в ряде регионов республики. Об этом проинформировала пресс-служба белорусского президента.

Сообщается, что новую должность, председателя Витебского облсуда, получил Александр Федюкович, ранее занимавший должность зампредседателя этого судебного органа.

– В областном суде Гомеля должность заместителя председателя заняла Марина Надточей. А в горсуде Минска зампредседателя стал Сергей Николаев. В Могилеве Ольга Полуян стала судьей и председателем районного суда, – уточнили в пресс-службе Лукашенко.

Кроме того, от занимаемых должностей освобождены и назначены в других регионах республики ряд судей и руководителей. А другим указом, подписанным президентом, были еще присвоены квалификационные классы судьям.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Александр Лукашенко поменял главного судью Витебской области
«Обезвредили на месте – везти было опасно»: в Лельчицком районе нашли авиабомбу
Новый сожитель женщины с товарищем избил ее бывшего супруга, требуя алименты
«Колбасы и палендвицы в топливном баке»: в Бресте задержали контрабандистку
Джеймс Бонд из Лунинца? У 48-летнего белоруса изъяли ручку-пистолет
В Беларуси налоговые вычеты для семей с детьми могут стать больше
Видеофакт. Белорусские музыканты записали клип и песню «Коронавирус», пока находились в Китае
Под Минском накрыли производство фальсификата, где собирались выпускать по 10 тысяч тюбиков клея в день
В Петрикове годовалая девочка съела бабушкины таблетки и умерла
Лукашенко улетел в Сочи на «момент истины» с Путиным
В Беларуси хотят отменить огнетушитель и аптечку при прохождении техосмотра
Беларусь потеряла за год 330 млн долларов из-за налогового маневра РФ