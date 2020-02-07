Белорусские хоккеисты проиграли словакам: «17 часов на ногах»

Сборная Беларуси много забросила, но и много пропустила. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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На Кубке Кауфланда сборная Беларуси по хоккею стартовала с поражения. Наши хоккеисты уступили хозяевам турнира, словакам, - 3:4.

После матча главный тренер Михаил Захаров напомнил, как команда добралась в Попрад: в перелете чартером отказал Минспорта, пришлось составлять маршрут с пересадками и переездами на автобусе. Захаров такую логистику сравнил с дальней поездкой на лошадях.

- Да, где-то подсели. Что вы хотите, мы в день отъезда в 7 утра пришли в раздевалку на сбор, а после 24 по минскому времени только приехали на место. Представляете, 17 часов на ногах! Хотя по плану закладывали совсем другое, - сказал Захаров уже после матча. И вновь попросил относиться к сборной с большим уважением.

7 февраля в 20.00 сборная Беларуси сыграет с олимпийской сборной России. Напомним, Кубок Кауфланда – товарищеский турнир, один из этапов подготовки к майскому чемпионату мира.