2020-02-07T10:22:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода на 7 февраля в Беларуси: штормовое предупреждение

Готовьтесь: ветер будет сильным
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После теплого января начало февраля в Беларуси получается холодным.После теплого января начало февраля в Беларуси получается холодным.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В пятницу, 7 февраля, в Беларуси по востоку ожидаются небольшие кратковременные осадки в виде снега, на отдельных участках дороги прогнозируется гололедица. Особенно стоит обратить внимание, что ветер будет северо-западный порывистый, днем на большей части территории страны - сильный порывистый (до 15 - 18 метров в секунду). Днем температура от -5 до +1, - сообщает Белгидромет.

8 февраля ожидается постепенное увеличение облачности. Ночью пройдет мокрый снег. Слабый туман возможен в отдельных районах, на дорогах – гололед и гололедица. Ветер северный, днем с переходом на западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит -4...-11°С. Днем - от -5°С (по юго-востоку) до +2°С (по западу страны).

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