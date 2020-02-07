2020-02-07T10:44:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Студенты арендовали машину, чтобы покататься на крыше. Водителя накажут

Очевидцы засняли это на видео и сообщили в милицию
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Ребята решили покататься в ветерком. Фото: стоп-кадр видеоРебята решили покататься в ветерком. Фото: стоп-кадр видео
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5 февраля веером на Минском море очевидцы увидели странное действо: по территории пляжа №5 люди танцевали на крыше, ездили с открытыми дверьми. По логотипам на бортах автомобиля было понятно, что транспортное средство принадлежит каршеринговой компании. Свидетели засняли происходящее на видео и отправили в компанию. Ее представители сообщили милицию.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ застали компанию. Любителями езды верхом на автомобиле оказались иностранные студенты минского вуза: праздновали день рождения одного из друзей, решили повеселиться. В итоге водителя привлекут к административной ответственности - за нарушение правил перевозки пассажиров, - сообщает телеграм-канал пресс-секретаря МВД. Госавтоинспекция акцентирует внимание, что такое поведение пассажиров могло привести к непоправимой трагедии. А в случае травмы пассажиров водитель не избежал бы уголовной ответственности.

Прокатились с ветерком. Источник: МВД Республики Беларусь

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