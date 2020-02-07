2020-02-07T11:13:09+03:00
Экономика
КП Беларусь

За январь 2020 года золотовалютные резервы Беларуси снизились на 150,5 млн долларов

По итогам прошлого года резервы дошли до рекордного уровня, но в начале 2020-го надо было платить по обязательствам
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Надо больше золота.Надо больше золота.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 февраля, по предварительным оценкам, составляют 9 млрд 243,1 млн долларов, - об этом сообщил Нацбанк. Таким образом, за январь ЗВР уменьшились на 150,5 млн долларов, или на 1,6%. Снижение показателя объясняют плановыми выплатами по внешним и внутренним обязательством в иностранной валюте (сумма составила 556 млн долларов). Поддержать уровень ЗВР удалось за счет поступления иностранной валюты в бюджет, увеличения стоимости монетарного золота, доходами от валютных облигаций Минфина и закупкой Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржа.

По плану объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов США. Напомним, к концу 2019 года ЗВР Беларуси достигли рекордного показателя в 9,4 млрд.

Исторический рекорд: Беларусь накопила золота и валюты на $9,4 млрд. Вспоминаем, сколько должна отдать

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