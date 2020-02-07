Матч чемпионата Беларуси по хоккею перенесли: в брестском ледовом дворце сгорела форма

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7 февраля в 2.21 сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в Ледовом дворце спорта Бреста. Через пять минут спасатели уже были на месте: из здания шел плотный дым, охранник находится на улице, внутри дворца людей не было. Благодаря системам контроля и извещения о пожарах возгорание обнаружили в начальной стадии. Все случилось в гостевой раздевалке. По предварительным данным, там оставили включенной электротепловую пушку, она начала оплавляться, затем загорелась хоккейная форма, - сообщает сайт МЧС.

Пожар ликвидировали спасатели, огнем уничтожено 2 комплекта формы новополоцкого «Химика», еще 23 комплекта формы закопчены, пострадало другое имущество.

Как сообщает сайт Федерации хоккея Беларуси, «Химик» приехал в Брест в четверг, 6 февраля, провел тренировку, и сегодня утром команда собиралась выйти на раскатку, но ее отменили, команда находится в гостинице, раздевалка опечатана. Матч «Брест» - «Химик» перенесен.

Похоже, это та самая тепловая пушка. Фото: МЧС