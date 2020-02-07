2020-02-07T13:15:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Приняли новое расписание болезней для призывников: меньше возможностей получить отсрочку

Уточнены требования к состоянию здоровья граждан, которых призывают на военную службу
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У призывников все меньше преград по состоянию здоровья для службы в армии.У призывников все меньше преград по состоянию здоровья для службы в армии.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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7 февраля в Беларуси изменились требования к состоянию здоровья призывников. Соответствующее постановление Минобороны и Минздрава №1/1 от 3 января 2020 года появилось на Национальном правовом портале.

В Минобороны заявили, что документ принят для того, чтобы привести его в соответствие с требованиями закона о нормативных правовых актах и уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу.

Основная часть документа - это перечень заболеваний и пояснения, к какой категории годности относятся призывники. В своем Телеграм-канале Минобороны заявил, что кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья призывников не будет.

На сайте Центра прав призывника отмечают, что множество диагнозов, по которым ранее довольно часто призывники (и не только) признавались негодными, теперь стали призывными. Например, после освидетельствования будут признаваться годными со сколиозом II степени (с углом искривления 11 - 17 градусов). Также в некоторых случаях становится меньше возможностей получить отсрочку по состоянию здоровья на срок до 12 месяцев (либо уменьшается ее срок).

Весенний призыв будет проводиться уже в соответствии с новой инструкцией.

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