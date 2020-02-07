В Японии коронавирус подтвердили у 41 человека на круизном лайнере. Всего на борту судна 3,7 тысячи человек

Изменить размер текста: A A

Врачи подтвердили еще несколько случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на круизном судне Diamond Princess в Японии, сообщает belta.by со ссылкой на ТАСС.

Теперь на судне 41 человек с этим заболеванием. Все зараженные - пассажиры из Японии, США, Австралии и Канады. В ближайшее время их направят в больницы Японии. Сообщается, что коронавирусом может быть заражен 61 человек. Всего на корабле более 3,7 тыс. человек.

Круизный лайнер Diamond Princess прибыл в порт Йокогавы 3 февраля. Его изолировали, чтобы минимизировать риск распространения вируса. Объявили двухнедельный карантин, медики проводят осмотр пассажиров.

По данным на утро 7 февраля, число жертв коронавируса в КНР достигло 636, за последние сутки умерли более 70 человек.