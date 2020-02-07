2020-02-07T13:18:57+03:00
Общество
КП Беларусь

В Японии коронавирус подтвердили у 41 человека на круизном лайнере. Всего на борту судна 3,7 тысячи человек

Лайнер изолирован
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Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Врачи подтвердили еще несколько случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на круизном судне Diamond Princess в Японии, сообщает belta.by со ссылкой на ТАСС.

Теперь на судне 41 человек с этим заболеванием. Все зараженные - пассажиры из Японии, США, Австралии и Канады. В ближайшее время их направят в больницы Японии. Сообщается, что коронавирусом может быть заражен 61 человек. Всего на корабле более 3,7 тыс. человек.

Круизный лайнер Diamond Princess прибыл в порт Йокогавы 3 февраля. Его изолировали, чтобы минимизировать риск распространения вируса. Объявили двухнедельный карантин, медики проводят осмотр пассажиров.

По данным на утро 7 февраля, число жертв коронавируса в КНР достигло 636, за последние сутки умерли более 70 человек.

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