2020-02-07T14:08:36+03:00
Общество
КП Беларусь

«Везет же вам - снега море»: переговоры Лукашенко и Путина начались в Красной Поляне

Владимир Путин, одетый в деловой костюм и красный пуховик, встретил Александра Лукашенко на крыльце [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Владимир Путин одетый в деловой костюм и красный пуховик, встретил Александра Лукашенко на крыльце корпуса. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".Владимир Путин одетый в деловой костюм и красный пуховик, встретил Александра Лукашенко на крыльце корпуса. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".
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Переговоры Лукашенко и Путина начались в Красной Поляне.

Мы уже сообщали, что самолет с российской делегацией чиновников на два часа задержался в Москве из-за снежного бурана. В итоге президенты решили начать в формате «один на один», а позже к ним присоединятся члены делегаций. Переговоры начались в 13.00.

Владимир Путин, одетый в деловой костюм и красный пуховик, встретил Александра Лукашенко на крыльце корпуса, который отвели для переговоров. Президенты обнялись.

- Везет же вам - снега море, - сказал Лукашенко. - У нас, там, где я живу, почти не осталось снега. А вот тут пониже - снега много.

- А там еще лучше, - ответил Путин, указав пальцем на вершины гор. После этого президенты прошли внутрь помещения. Никаких заявлений для прессы пока сделано не было.

- Везет же вам – снега море, - сказал Лукашенко. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

- Везет же вам – снега море, - сказал Лукашенко. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

Встреча проходит в формате рабочего завтрака. Главам государств подали еду и напитки, - сообщает belta.by.

- Кашку с утра ели? - поинтересовался Путин.

- Не на воде же, - ответил Лукашенко.

- Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится, - настаивал российский президент.

- Кашку с утра ели? - поинтересовался Путин. Фото: БелТА.

- Кашку с утра ели? - поинтересовался Путин. Фото: БелТА.

Переговоры Лукашенко и Путина по нефти и газу проходят на горнолыжном курорте, который принадлежит «Газпрому». А именно - на закрытой территории пятизвездочного «Гранд Отеля». На территории - деревянные виллы, рестораны, спа и огромный открытый бассейн. Интересно, что в день переговоров ближайшая зона катания «Альпика» закрыта.

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