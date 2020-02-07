«Везет же вам - снега море»: переговоры Лукашенко и Путина начались в Красной Поляне
Переговоры Лукашенко и Путина начались в Красной Поляне.
Мы уже сообщали, что самолет с российской делегацией чиновников на два часа задержался в Москве из-за снежного бурана. В итоге президенты решили начать в формате «один на один», а позже к ним присоединятся члены делегаций. Переговоры начались в 13.00.
Владимир Путин, одетый в деловой костюм и красный пуховик, встретил Александра Лукашенко на крыльце корпуса, который отвели для переговоров. Президенты обнялись.
- Везет же вам - снега море, - сказал Лукашенко. - У нас, там, где я живу, почти не осталось снега. А вот тут пониже - снега много.
- А там еще лучше, - ответил Путин, указав пальцем на вершины гор. После этого президенты прошли внутрь помещения. Никаких заявлений для прессы пока сделано не было.
- Везет же вам – снега море, - сказал Лукашенко. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".
Встреча проходит в формате рабочего завтрака. Главам государств подали еду и напитки, - сообщает belta.by.
- Кашку с утра ели? - поинтересовался Путин.
- Не на воде же, - ответил Лукашенко.
- Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится, - настаивал российский президент.
- Кашку с утра ели? - поинтересовался Путин. Фото: БелТА.
Переговоры Лукашенко и Путина по нефти и газу проходят на горнолыжном курорте, который принадлежит «Газпрому». А именно - на закрытой территории пятизвездочного «Гранд Отеля». На территории - деревянные виллы, рестораны, спа и огромный открытый бассейн. Интересно, что в день переговоров ближайшая зона катания «Альпика» закрыта.