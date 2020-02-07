В Брестской области нашли снаряды времен Великой Отечественной войны

Кажется, эти находки будут бесконечны

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5 февраля у Северных ворот Бресткой крепости рабочий увидел в земле предмет, похожий на боеприпас. Прибывшие на место специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5526 определили, что это советская 15-килограммовая осколочная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Специалисты извлекли ее из земли и уничтожили.

В Барановичском районе житель одного из поселков во время земляных работ на своем приусадебном наткнулся на металлическую преграду, - сообщили в УВД Брестского облисполкома. Сельчанин даже выкопал опасную находку, перенес ее к дому и только потом позвонил в милицию. Саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 уничтожила снаряд времен ВОВ (75 мм артиллерийский снаряд предположительно немецкого производства без взрывателя).

Еще на этой неделе в Лельчицком районе нашли авиабомбу.

Как рассказывали KP.BY саперы, такие находки чаще всего случаются зимой, потому что земля выталкивает их как инородные предметы.

Земля выталкивает снаряды времен войны, а находить их будут еще долго