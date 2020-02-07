Студентов из Китая, которые вернутся в Беларусь, будут изолировать на две недели

Комплекс «Бригантина» станет местом для карантинной изоляции. Все для того, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса

Изменить размер текста: A A

В Минздраве сообщили, что для предупреждения завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, студентов, которые вернутся из Китая в Беларусь, на две недели направят на базу оздоровительного комплекса БГУ «Бригантина».

Там подготовили условия, чтобы можно было комфортно провести две недели. В лагере будут медики, прошедшие дополнительную подготовку. Студентам организуют индивидуальную форму обучения в онлайн-режиме. В Минздраве отметили, что речь идет о мерах для студентов, которые не были в контакте с больными и не посещали эпидемически неблагополучные районы в Китае. Граждане Беларуси, которые посещали в Китае эпидемически неблагоприятные регионы, сейчас находятся на карантине в России и Казахстане.

В Беларуси проходят обучение около 5 тыс. студентов из Китая. Чтобы встретить китайский Новый год на родине, выехало 920 человек.

80 работников «Великого камня» должны вернуться из Китая в Минск (они не были в карантинных зонах). Двухнедельный оплачиваемый карантин они проведут в своих квартирах. В самом парке введены дополнительные меры безопасности для сотрудников.