2020-02-07T14:17:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Самолет с российскими чиновниками не смог сесть в Адлере: Лукашенко и Путин начали переговоры без них

Правительственный Ил-96 сел в Минеральных Водах - это в 600 километрах от места переговоров
Геннадий МОЖЕЙКО
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Как будут чиновники добираться до места переговоров – пока не известно. Но дорога не близкая: маршрут по горным серпантинам от Минеральных Вод до Красной поляны составляет 620 километров!Как будут чиновники добираться до места переговоров – пока не известно. Но дорога не близкая: маршрут по горным серпантинам от Минеральных Вод до Красной поляны составляет 620 километров!
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Сегодня, 7 февраля, в Красной Поляне проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина по нефти и газу. Мы уже сообщали, что самолет с российской делегацией чиновников на два часа задержался в Москве из-за снежного бурана. В итоге президенты решили начать в формате «один на один», а позже к ним присоединятся члены делегаций. Переговоры начались в 13.00 - с задержкой на час.

А самолет с российскими чиновниками не смог сесть в Адлере (это ближайший к Красной Поляне аэропорт). По данным авиасервиса FlightRadar24, правительственный Ил-96 перед посадкой в Адлере сделал несколько кругов возле аэродрома, а потом улетел в Минеральные Воды, где и приземлился. Как будут чиновники добираться до места переговоров, пока неизвестно. Но дорога неблизкая: маршрут по горным серпантинам от Минеральных Вод до Красной Поляны составляет 620 километров! Вероятно, правительственный самолет будет пережидать непогоду и прилетит в Сочи позже.

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