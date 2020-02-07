2020-02-07T14:33:40+03:00
Общество
КП Беларусь

«Кашку с утра ели?»: чем Путин угощает Лукашенко на переговорах по нефти и газу

Встреча проходит в формате рабочего завтрака. Главам государств подали еду и напитки [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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«Кашку с утра ели?»: чем Путин угощает Лукашенко на переговорах по нефти и газу. Фото: БелТА.«Кашку с утра ели?»: чем Путин угощает Лукашенко на переговорах по нефти и газу. Фото: БелТА.
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Сегодня, 7 февраля, в Красной поляне проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина по нефти и газу. Мы уже сообщали, что сначала самолет с российской делегацией чиновников на два часа задержался в Москве из-за снежного бурана, а потом не смог сесть в Адлерепришлось приземляться в Минеральных водах. В итоге Лукашенко и Путин решили начать в формате «один на один», а позже к ним присоединятся члены делегаций.

Встреча проходит в формате рабочего завтрака. Главам государств подали еду и напитки, - сообщает belta.by.

- Кашку с утра ели? - поинтересовался Путин.

- Не на воде же, - ответил Лукашенко.

- Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится, - настаивал российский президент.

Встреча проходит в формате рабочего завтрака. Главам государств подали еду и напитки. Фото: БелТА.

Встреча проходит в формате рабочего завтрака. Главам государств подали еду и напитки. Фото: БелТА.

Интересно, что на встречу Александр Лукашенко приехал в деловом костюме и галстуке. Но во время рабочего завтра Лукашенко уже находится без галстука. Путин был без галстука изначально.

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