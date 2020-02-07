2020-02-07T15:43:46+03:00
Общество
КП Беларусь

На переговорах в Красной Поляне к Лукашенко и Путину присоединились профильные чиновники

Часть российской делегации все еще не добралась до места переговоров
Геннадий МОЖЕЙКО
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На переговорах в Красной Поляне к Лукашенко и Путину присоединились профильные чиновники. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".На переговорах в Красной Поляне к Лукашенко и Путину присоединились профильные чиновники. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".
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Сегодня, 7 февраля, в Красной Поляне проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина по нефти и газу. Мы уже сообщали, что сначала самолет с частью российской делегации чиновников на два часа задержался в Москве из-за снежного бурана, а потом не смог сесть в Адлере - пришлось приземляться в Минеральных Водах. В итоге Лукашенко и Путин решили начать в формате «один на один». Встреча проходит в формате рабочего завтрака, в начале которого президенты обсудили кашку, которую им подали. За закрытыми дверями Лукашенко и Путин разговаривали почти два часа. После этого к ним присоединятся члены делегаций.

С белоруской стороны - вице-премьер Дмитрий Крутой, посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

С российской стороны - зампред правительства России Дмитрий Козак, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

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