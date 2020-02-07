2020-02-07T15:46:47+03:00
Общество
КП Беларусь

«Дошли до глубины седых времен»: Лукашенко рассказал о первой части переговоров с Путиным

По словам президента Беларуси, в формате "один на один" удалось обсудить многие вопросы
Геннадий МОЖЕЙКО
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«Дошли до глубины седых времен»: Лукашенко рассказал о первой части переговоров с Путиным. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".«Дошли до глубины седых времен»: Лукашенко рассказал о первой части переговоров с Путиным. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".
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- Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов - они известны, - рассказал Александр Лукашенко о первой части переговоров с Путиным. - И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но которые касаются и многих наших соседей, бывших стран СССР, той политики, которая сейчас проводится нами, ими. О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор.

Сообщается, что сейчас президенты взяли паузу и продолжат переговоры в расширенном составе после прибытия остальных членов российской делегации.

- А вообще есть о чем говорить, есть над чем работать, - сказал Лукашенко.

Напомним, 7 февраля в доме приемов официальных делегаций в Красной Поляне проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина по нефти и газу. Сначала самолет с частью российской делегации чиновников на два часа задержался в Москве из-за снежного бурана, а потом не смог сесть в Адлере - пришлось приземляться в Минеральных Водах. В итоге Лукашенко и Путин решили начать в формате «один на один». Встреча проходит в формате рабочего завтрака, в начале которого президенты обсудили кашку, которую им подали. За закрытыми дверями Лукашенко и Путин разговаривали почти два часа. После этого к ним присоединятся члены делегаций.

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