Хрущ победил в белорусском голосовании на талисман чемпионата мира по хоккею 2021
Федерация хоккея Беларуси подвела итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего маскота (талисмана) чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Минске и Риге.
В федерации хоккея Беларуси и Латвии прислали около 100 работ, в шорт-лист отобрали 30 и выставили на суд народа. В Беларуси первое место занял Хрущ (он же майский жук Майс). По задумке автора, броня жука напоминает экипировку хоккеиста, цепкие лапы подобны амуниции вратаря. К тому же чемпионат мира проводится в мае - символично.
- Мы подумали: чемпионат пройдет в мае. А что связывает май, Беларусь и Латвию? Майские жуки, стучащие в окна! Этот персонаж врежется вам в память… и, возможно, в голову во время чемпионата, - сказал креатор идеи Хруща Дмитрий Галиновский.
Второе место в белорусском опросе занял енот Гуляка. Всего в опросе приняло участие около 8 тысяч пользователей.
Енот Гуляка занял второе место. Фото: hockey.by
В латвийском голосовании Хрущ занял лишь 14-е место. Латышам больше приглянулся Еж. Возможно, потому что его нарисовал местный художник-дизайнер Янис Бурмейстерс.
Ежа нарисовал дизайнер из Латвии. Фото: hockey.by
Напомним, среди вариантов были Картошка и Суперкартошка.
Три поросенка, Хрущ, Суперкартошка Лаки и енот Гуляка: невероятно смешные талисманы ЧМ по хоккею 2021 года в Минске и Риге
Победители народного голосования получат призы. Официального маскота ЧМ-2021 должны назвать 24 февраля. В состав жюри входят представители федераций хоккея Беларуси и Латвии, ИИХФ и коммерческие партнеры чемпионата мира, известные спортсмены (Дарья Домрачева, Михаил Грабовский) и музыканты (Шура из группы "Би-2", гитарист группы Brainstorm Янис Magic Юбалтс и другие).
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