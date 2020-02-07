2020-02-07T18:11:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко и Путин решили сыграть в хоккей

Так они коротают время, ожидая прибытия части российской делегации, - самолет сильно задержался
Геннадий МОЖЕЙКО
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Лукашенко и Путин сыграют в хоккей – в расположенном рядом многофункциональном развлекательном комплексе «Галактика».Лукашенко и Путин сыграют в хоккей – в расположенном рядом многофункциональном развлекательном комплексе «Галактика».
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7 февраля в Доме приемов официальных делегаций в Красной Поляне проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина по нефти и газу. Сначала самолет с частью российской делегации чиновников на два часа задержался в Москве из-за снежного бурана, а потом не смог сесть в Адлере - пришлось приземляться в Минеральных Водах. В итоге Лукашенко и Путин решили начать в формате «один на один». Встреча проходит в формате рабочего завтрака, в начале которого президенты обсудили кашку, которую им подали. За закрытыми дверями Лукашенко и Путин разговаривали почти два часа. После этого к ним присоединились члены делегаций. Правда, плодотворно поработать не смогли - не хватает части российской делегации, среди которой вице-премьер России Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

Телеграмм-канал "Пул Первого" сообщил, чем займутся президенты в ожидании правительственного самолета. Лукашенко и Путин сыграют в хоккей - в расположенном рядом многофункциональном развлекательном комплексе «Галактика». Накануне этого на официальном сайте курорта отключили трансляции веб-камеры, расположенной у входа в комплекс.

- Небывалый по своим масштабам и формату комплекс расположен в живописной долине на высоте 540 метров над уровнем моря. Площадь комплекса - около 50 тысяч кв. м. Общая вместимость - до 4000 человек, - сказано на сайте курорта. - Гостям «Галактики» круглый год доступны: аквапарк, ледовая арена, детский интерактивный развивающий клуб, боулинг, 3 кинозала, рестораны, открытые террасы, конференц-зал на 1100 мест, торговая галерея, паркинг на 1200 машино-мест.

После матча переговоры продолжатся - ожидается, что к этому моменту самолет со второй частью российской делегации уже сядет в Адлере и чиновников успеют привезти в Красную Поляну.

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