2020-02-07T18:06:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Появится речной маршрут из Украины в Беларусь

Проект запустят в апреле
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В апреле 2020 года появится речное сообщение по маршруту Киев - Мозырь - Киев.В апреле 2020 года появится речное сообщение по маршруту Киев - Мозырь - Киев.Фото: Владимир КРИУЛИН
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Судно «Рассвет», принадлежащие украинскому государственному предприятию, будет курсировать между Киевом и Мозырем. Сейчас организационную работу проводит Министерство инфраструктуры Украины, которое вело переговоры с Минтрансом Беларуси, информирует УНИАН.

Также обсуждали вариант развития международных транспортных коридоров Черное море - Балтийское море. Например, есть предложение восстановить международный водный путь Е-40 по маршруту Днепр - Припять - Висла. Его протяженность составляет более 2000 километров.

E-40 позволит перевозить между Украиной и Беларусью дополнительно четыре миллиона тонн грузов ежегодно, также это значительно сэкономит времени для перевозчиков в Центральной и Восточной Европе. Инициаторами строительства Е-40 выступили организаций из Беларуси, Польши и Украины.

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