2020-02-07T18:34:24+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси изымают из продажи опасные стеклоомыватели российского производства

Недоброкачественный товар выявили на Гомельщине
Надежда БУТОВИЧ
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Производители буквально напичкали продукцию метанолом. Фотоиллюстрация: sb.by.Производители буквально напичкали продукцию метанолом. Фотоиллюстрация: sb.by.
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В Гомельской области из продажи изъяты недоброкачественные стеклоомыватели. Об этом проинформировали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья на официальном сайте.

Несоответствие установленным требованиям эпидемиологи обнаружили в продукции, произведенной в России двумя торговыми марками. Запрещенные объемы опасных веществ превышали допустимые в 500 раз!

- Например, в низкозамерзающем стеклоомывателе Freeze Way 30 метанола в составе было более чем 25 процентов, это притом что допустимое значение - не больше 0,05 процента. Таким образом, изготовитель «Инвестагропром» (Москва) нарушил установленные требования, - проинформировали в госучреждении.

Та же некрасивая история и со стеклоомывающей жидкостью от производителя «Промжидкость», который зарегистрирован в Нижнем Новгороде. В незамерзайке Free Rоad -30 метанола содержится в 300 больше допустимой нормы: 15,5 процента вместо 0,05 процента.

Предприняты меры по изъятию этой недоброкачественной продукции из оборота.

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