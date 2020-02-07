Бывшая жена украла у мужчины царскую монету, которая досталась ему от дедушки
На днях в Барановичское ГОВД обратился житель города и рассказал, что у него пропала ценная монета, доставшееся в наследство еще от дедушки. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.
Сразу под подозрения попала бывшая супруга мужчины, с которой он проживает в одной квартире, ежедневно запирая свою комнату на замок. Женщина нигде не работает, злоупотребляет алкоголем и подворовывает.
– Несмотря на то, что мужчина запирался от экс-жены, она не раз проникала в его комнату и тащила имущество. Например, несколько раз потерпевший приходил в милицию с заявлением, что бывшая украла обручальной кольцо. Но она успевала быстро выкупить его обратно из ломбарда, – пояснили правоохранители.
В этот раз речь шла о внушительной сумме и более драгоценном имуществе. В итоге выяснилось, что золотую монету царской чеканки с изображением императора Николая II горожанка украла и продала нумизмату. При этом фигурантка сильно продешевила и получила скромную сумму – меньше 200 белрублей, а не около 800 рублей – сколько обычно дают за такие монеты.
Возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в СК на правовую оценку.
Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»