Бывшая жена украла у мужчины царскую монету, которая досталась ему от дедушки

Коллекционер обманул воровку и заплатил за монету гораздо меньше, чем она стоит. Фотоиллюстрация: finansovyesovety.ru.

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На днях в Барановичское ГОВД обратился житель города и рассказал, что у него пропала ценная монета, доставшееся в наследство еще от дедушки. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Сразу под подозрения попала бывшая супруга мужчины, с которой он проживает в одной квартире, ежедневно запирая свою комнату на замок. Женщина нигде не работает, злоупотребляет алкоголем и подворовывает.

– Несмотря на то, что мужчина запирался от экс-жены, она не раз проникала в его комнату и тащила имущество. Например, несколько раз потерпевший приходил в милицию с заявлением, что бывшая украла обручальной кольцо. Но она успевала быстро выкупить его обратно из ломбарда, – пояснили правоохранители.

В этот раз речь шла о внушительной сумме и более драгоценном имуществе. В итоге выяснилось, что золотую монету царской чеканки с изображением императора Николая II горожанка украла и продала нумизмату. При этом фигурантка сильно продешевила и получила скромную сумму – меньше 200 белрублей, а не около 800 рублей – сколько обычно дают за такие монеты.

Возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в СК на правовую оценку.