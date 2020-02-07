«Письма, посылки и EMS»: «Белпочта» поднимает стоимость международных пересылок

В среднем ценник увеличится на 3 – 5 процентов

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Не в первый раз с начала 2020 года «Белпочта» поднимает стоимость тарифов своих услуг. Так «Комсомолка» уже сообщала о том, что с 30 января подорожали пересылки внутри страны. Теперь «подошла очередь» и международных почтовых отправлений.

Так на сайте РУП сообщается, что уже со следующей недели, с 12 февраля, станет дороже отправить письмо или посылку за границу.

– Изменяются тарифы международных отправлений. Так с 12 февраля поднимутся цены на отправление письменных корреспонденций, посылок и EMS (Прим.: международной ускоренной почты), – пояснили в «Белпочта».

В качестве примера – простая почтовая карточка или письмо не тяжелее 20 граммов, отправить которые в другую страну станет дороже на 6 копеек. В среднем же все тарифы вырастут примерно на 3 – 5 процентов.

Как пояснили в унитарном предприятии, тарифы поднимаются для обеспечения качественных и конкурентоспособных услуг. Для которых нужно приобретать современное оборудование, модернизировать объекты почты, обновлять автопарк и внедрять новые сервисы.