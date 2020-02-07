2020-02-07T19:24:51+03:00
Общество
КП Беларусь

«Письма, посылки и EMS»: «Белпочта» поднимает стоимость международных пересылок

В среднем ценник увеличится на 3 – 5 процентов
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Отправить письмо или посылку в другую страну станет дороже. Фото: pixabay.com.Отправить письмо или посылку в другую страну станет дороже. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Не в первый раз с начала 2020 года «Белпочта» поднимает стоимость тарифов своих услуг. Так «Комсомолка» уже сообщала о том, что с 30 января подорожали пересылки внутри страны. Теперь «подошла очередь» и международных почтовых отправлений.

Так на сайте РУП сообщается, что уже со следующей недели, с 12 февраля, станет дороже отправить письмо или посылку за границу.

– Изменяются тарифы международных отправлений. Так с 12 февраля поднимутся цены на отправление письменных корреспонденций, посылок и EMS (Прим.: международной ускоренной почты), – пояснили в «Белпочта».

В качестве примера – простая почтовая карточка или письмо не тяжелее 20 граммов, отправить которые в другую страну станет дороже на 6 копеек. В среднем же все тарифы вырастут примерно на 3 – 5 процентов.

Как пояснили в унитарном предприятии, тарифы поднимаются для обеспечения качественных и конкурентоспособных услуг. Для которых нужно приобретать современное оборудование, модернизировать объекты почты, обновлять автопарк и внедрять новые сервисы.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Калинковичах нашли мужчину, который на парковке расстрелял из ружья BMW X5
Николай Лукашенко сыграл в хоккей с Лукашенко-старшим и Путиным
В Россию на заработки выезжает ежегодно крупный райцентр, профсоюзы Беларуси бьют тревогу
«Письма, посылки и EMS»: «Белпочта» поднимает стоимость международных пересылок
Бывшая жена украла у мужчины царскую монету, которая досталась ему от дедушки
В Беларуси изымают из продажи опасные стеклоомыватели российского производства
Появится речной маршрут из Украины в Беларусь
Хрущ победил в белорусском голосовании на талисман чемпионата мира по хоккею - 2021
Лукашенко и Путин решили сыграть в хоккей
«Дошли до глубины седых времен»: Лукашенко рассказал о первой части переговоров с Путиным
На переговорах в Красной Поляне к Лукашенко и Путину присоединились профильные чиновники
В Брестской области нашли снаряды времен Великой Отечественной войны
«Кашку с утра ели?»: чем Путин угощает Лукашенко на переговорах по нефти и газу
Самолет с российскими чиновниками не смог сесть в Адлере: Лукашенко и Путин начали переговоры без них
Студентов из Китая, которые приедут в Беларусь, будут изолировать на две недели в комплексе «Бригантина»