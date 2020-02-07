В Россию на заработки выезжает ежегодно крупный райцентр, профсоюзы Беларуси бьют тревогу

Массово на заработки уезжают из регионов, где низкие зарплаты и нет новых предприятий. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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В Федерации профсоюзов Беларуси подняли тему оттока кадров. Проблема особенно актуальна в тех районах республики, где средние зарплаты не позволяют приобретать даже минимальный набор товаров и услуг, пояснили в ФПБ.

– Начиная с 2018 года едва не каждое заседание Нацсовета по трудовым и соцвопросам обозначалась проблема регионов, являющихся отстающими в социально-экономическом развитии. В прошлом году Совмин принял постановлении о развитии 31 района в Беларуси. Там должны создаваться новые и модернизироваться действующие предприятия, активно формироваться необходимая инфраструктура. Но мерам улучшения социального и экономического положения в отстающих районах нужна проработка, – пояснили в Федерации.

Например, информация МВД России о 100 тысячах белорусов, отправившихся в Россию с целью трудовой миграции (Прим.: за 9 месяцев 2019 года) – яркий пример оттока кадров. И решить ее будет крайне сложно, пока предусмотренные правительством проекты будут финансироваться собственными средствами и из кредитов.

– У предприятий в отстающих регионах итак большая финансовая нагрузка. Им нужно помочь в составлении бизнес-планов, аналитике трудовых ресурсов и оценке инвестиционного потенциала и возможностей предприятий, – прокомментировал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.

Среди ближайших мер ФПБ предложил провести форум, где все заинтересованные стороны смогли бы обсудить пути дальнейшего развития.