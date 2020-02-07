2020-02-07T20:10:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Николай Лукашенко сыграл в хоккей с Лукашенко-старшим и Путиным

Оказалось, младший сын президента Беларуси тоже прилетел на белорусско-российские переговоры по нефти и газу
Геннадий МОЖЕЙКО
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Владимир Путин, Александр Лукашенко и Николай Лукашенко сыграли в хоккей в Красной поляне, в перерыве между раундами переговоров по нефти и газу. Фото: twitter.com/Kremlinpool_RIA.Владимир Путин, Александр Лукашенко и Николай Лукашенко сыграли в хоккей в Красной поляне, в перерыве между раундами переговоров по нефти и газу. Фото: twitter.com/Kremlinpool_RIA.
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7 февраля в доме приемов официальных делегаций в Красной поляне проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина по нефти и газу. Сначала самолет с частью российской делегации чиновников на два часа задержался в Москве из-за снежного бурана, а потом не смог сесть в Адлерепришлось приземляться в Минеральных водах. В итоге Лукашенко и Путин решили начать в формате «один на один». Встреча проходит в формате рабочего завтрака, в начале которого президенты обсудили кашку, которую им подали. За закрытыми дверями Лукашенко и Путин разговаривали почти два часа. После этого к ним присоединились члены делегаций. Правда, плодотворно поработать не смоги – не хватало части российской делегации, среди которой вице-премьер России Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич. Чтобы скоротать время, Лукашенко и Путин сыграли в хоккей – в расположенном рядом многофункциональном развлекательном комплексе «Галактика».

Все игроки поделились на две команды – «белые» и «синие». Лукашенко и Путин играли за «белых». Лукашенко играл в стандартной для себя форме – с белорусским гербом под номером 01. Путин – в белой форме с российским флагом, с номером 11. В твиттер-аккаунте кремлевского пула РИА появилось видео, на котором видно, что за команду «белых» также играет Николай Лукашенко – видно, как после очередного забитого гола Николай с Путиным «ударили по рукам».

Любительский матч закончился сокрушительной победой «белых» - 13-4.

После матча переговоры по нефти и газу продолжились.

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