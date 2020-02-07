2020-02-07T20:19:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Калинковичах нашли мужчину, который на парковке расстрелял из ружья BMW X5

Милиция задержала подозреваемого
Надежда БУТОВИЧ
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В "БМВ" стреляли из ружья дробью. Фото: УВД Гомельского облисполкома.В "БМВ" стреляли из ружья дробью. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Криминальный инцидент произошел в райцентре на Гомельщике в конце января. В Калинковичах в милицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что накануне 29 января ночью кто-то сильно повредил его автомобиль, и вызвал милицию на место происшествия.

– Среди повреждений потерпевший перечислил две правые двери, задние стекла, обшивку сидений и левой двери машины. Но он не сказал, что его автомобиль «БМВ Х5» буквально изрешетили из ружья. Прибывшие по вызову оперативники определили это по характеру вмятин, – сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Неизвестный расстрелял машину на неохраняемой парковке, стрелял дробью. Вскоре удалось выйти на след подозреваемого, 41-летнего жителя Калинковичей. Гладкоствольный обрез, из которого он предположительно стрелял по кроссоверу, был спрятал в подвале соседнего дома.

Дело передано в местный СК на правовую оценку. Обрез направили на баллистическую экспертизу.

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