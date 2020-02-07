«Лает, кричит, валяется на полу»: в Минске в начальной школе родители 1,5 года борются с хулиганом-одноклассником

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С 2018 года родители ребят из второго класса пытаются справиться с одним учеником – мальчиком Кириллом Р., который нарушает учебный процесс. Прошел учебный год из класса ушла классная руководительница, а за полгода к январю 2019 года, мальчик «выжил» и вторую учительницу. Подробности необычной истории и открытый лист минчан о ситуации в одной из столичных гимназий опубликовал руководитель проекта «Народный учебник» Сергей Альшевский.

На месте, в школе, проблему решить не удалось, и родители написали в комитет по образованию Мингорисполкома и Минобразования. Как пишут родители, «новенький» пришел в класс в 2018 году и сразу отметился неадекватным поведением: ребенок лаял, кричал, плевался, бегал по классу, валялся на полу и дальше в этом духе. Кроме того, что мальчик не соблюдал дисциплину и нарушал правила гимназии и класса, он вел себя агрессивно и с другими гимназистами.

– Родители Кирилла на его поведение никак не влияли. Будто игнорировала многочисленные письма и обращения и директор учебного заведения. Которую, к слову, уволили с должности после жалобы одного из родителей в Минобразования. Не дотерпев до конца контракта из класса в конце года «сбежала» классная руководительница, ушли из класса шесть детей, – сообщили родители.

Но «воз и ныне там» Кирилл Р. так и оставался в классе, так как перевести его можно только после заявления родителей. На следующий год индифферентные до того родители вступили в борьбу сами. Они оформили для тети мальчика доверенность на представление законных интересов, и теперь в учебный процесс стали активно вмешиваться и мама, и тетя, и дедушка мальчика, будто поселившиеся теперь в классе.

– Новая классная руководительница уволилась 27 января 2020 года, не доработав до конца контракта, как и ее предшественница. Решить ситуацию с родителями мы не можем – на родительские собрания они не ходят. А совет по профилактике, инициированный руководством гимназии, тетя Кирилла Р. фактически сорвала. Все, что нам остается – продолжать писать обращения в различные госорганы, – резюмировали родители.

Больше всего родители хотят, чтобы Кирилла Р. перевели в другой класс, что будет потом в другом классе, им, по сути, не очень то и важно. Они мечтают, чтобы проблемного ребенка «убрали» от их детей. Но в белорусском законодательстве, по их мнению, отсутствуют механизмы, регулирующие и разрешающие такую ситуацию. А новый Макаренко пока на пути Кирилла Р. не встретился…