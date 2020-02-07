В Могилеве мужчина забрал у должника автомобильные диски вместо денег, а тот заявил в милицию

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Инцидент произошел в областном центре 21 января, сообщили в пресс-службе УВД Могилевского областного исполкома.

В тот день 62-летний могилевчанин пришел к знакомому за долгом, но беседа сразу не заладилась. Должник, 56-летний мужчина, с порога сказал, что сейчас денег нет, надо еще немного подождать. Тогда «кредитор» придумал решить проблему по-своему.

– Во дворе подозреваемый увидел балку с двумя дисками от машины, которые стоят около 200 белорусских рублей. Он сказал хозяину, что забирает диски взамен долга, и они в расчете. Мужчина взял диски и пошел домой, несмотря на то, что владелец бурно протестовал против такого «изымания» имущества, – пояснили в пресс-службе.

Против фигуранта возбудили уголовное дело. СК дает действия фигуранта правовую оценку.

А в милиции напоминают, что не стоит одолжать деньги малознакомым и неблагонадежным людям и всегда брать расписку, в которой указана точная дата конечного расчета.