МВД: В Беларуси и России списки невыездных будут общими

Новый документ коснется россиян, белорусов, а также иностранцев, которые захотят свободно пересечь внутреннюю границу Союзного государства. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Силовые ведомства России и Беларуси намерены сформировать общий для обеих стран список невыездных граждан, проинформировала belta.by, ссылаясь на Алексея Бегуна, начальника Департамента по гражданству и миграции МВД.

Документ должен быть подготовлен и завершен в течение следующих трех недель, уже до 1 марта 2020 года.

– Кроме того, мы достигли договоренности о подготовке общего соглашения по вопросам обмена миграционной информацией о собственных гражданах, – добавил представитель Министерства внутренних дел.

Практически готов и проект концепции миграционной политики Союзного государства, который станет следующим этапом в интеграционном сотрудничестве двух стран в этой сфере.

– Надеюсь, его в ближайшее время утвердят президенты. В дальнейшем для выполнения концепции потребуются дополнительные организационные, практические и технические меры, – пояснил Дмитрий Демиденко, замначальника главного управления по вопросам миграции МВД России.

Послабления ждут и иностранцев, которые при совпадении режима их пребывания в двух странах, смогут свободно пересекать внутреннюю границу Союзного государства. Например, воспользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом.