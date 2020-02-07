Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

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Как ранее сообщала «Комсомолка», сегодня, 7 февраля, в Сочи встретились президенты России и Беларуси. Главы стран позавтракали вместе в рабочем формате, поиграли в хоккей, провели два раунда переговоров (Прим: вторая встреча длилась менее двух часов) и вот чем все завершилось.

– Президенты договорились о том, что поставки газа сохраняются на условиях 2019 года (Ред.: 127 долларов за тысячу кубометров на границе). А что касается поставки в Беларусь российской нефти, то со стороны России не могут быть изменены условия регулирования нефтяной отрасли, следовательно, скидки предоставить невозможно, – процитировал Дмитрия Козака, замглавы администрации Путина, Telegram-канал «Пул №3» Дмитрия Смирнова.

Но Козак сразу же добавил, что в то же время в российском правительстве обещают поспособствовать в заключении коммерческих контрактов по нефтяным поставкам в Беларусь. Хотя не гарантируются ни определенные объемы, ни цены, которые по-прежнему останутся прерогативой потребителей и поставщиков.

Что касается консультации по вопросам интеграции, то они будут продолжены. В целом же, по мнению Козака, переговоры Лукашенко и Путина прошли в позитивном ключе. Они продолжатся, но уже на уровне правительств двух стран.