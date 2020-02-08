2020-02-08T10:25:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Какая погода ждет Минск на выходных?

В субботу синоптики предсказывают мокрый снег и метель
Григорий ГРИБОВ
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В субботу синоптики предсказывают мокрый снег и метель.В субботу синоптики предсказывают мокрый снег и метель.
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Утром 8 февраля в Минске будет -2 -4, небольшой снег, метель. Днем потеплеет: 0 +2, а снег станет мокрым. Вечером – будет около 0, возможен мокрый снег.

В воскресение утром в Минске будет облачно, но без осадков, температура воздуха 0 -2. Днем потеплеет и покажется солнце – будет +1 +3, небольшая облачность. Вечером на пару градусов похолодает – 0 -2, будет переменная облачность, без осадков.

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