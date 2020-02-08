В Казани разбился вертолет: погиб депутат Госудумы

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Все случилось в 30 километрах от российского города Казань – это в Татарстане. Потерпел крушение вертолет Bell 407. На его борту был депутат Госдумы России Айрат Хайруллин – он погиб. Спасатели выяснили, что он оказался зажатым в кабине. Тяжелые травмы получили помощник депутата и пилот, которые также были на борту. Сейчас они находятся в больнице.

Рассматриваются три основные версии крушения. Это ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека.