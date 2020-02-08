Крупная авария возле «Белой вежи»: под замес попало сразу 7 автомобилей

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Информация о крупной автомобильной аварии на перекрестке улицы Богдановича и проспекта Машерова – это возле казино «Белая вежа» - появилась в соцсетях утром. Разбито несколько машин, рядом – скорые и пожарные автомобили. Позже в ГАИ сообщили подробности.

Оказалось, что BMW X5 ехала по проспекту Машерова со стороны улицы Кропоткина в напрвлении улицы Куйбышева, и не пропустила Geely , водитель которого двигался по Богдановича со стороны Киселева в направлении Хоружей. В результате аварии Geely отбросило на стоящие автомобили Ford и BMW 523. Пострадали два человека — водитель-мужчина и пассажир - женщина автомобиля Geely. Пострадавшие доставлены в больницу. На месте продолжают работать сотрудники ГАИ.