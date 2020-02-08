2020-02-08T16:41:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 722

Победить пневмонию удалось 2050 заболевшим
Григорий ГРИБОВ
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Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 722.Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 722.
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Количество жертв от вызванной новым вирусом 2019-nCoV пневмонии на территории Китая увеличилось до 722 человек. Об этом сообщил Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР.

По данным ведомства, 2050 заболевших прошли лечение и выздоровели. Как сообщил Государственный комитет, в Китае в общей сложности зарегистрировано 31 774 случая заболевания пневмонией. Из них более 6 100 – это тяжелые случаи. Подтверждены 34 546 случаев заражения инфекцией. Еще у 27 657 человек подозревают наличие коронавируса, пишет ТАСС.

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