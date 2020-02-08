2020-02-08T18:09:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Не ждали? С 9 февраля снова дорожает автомобильное топливо

Официальная причина – падение белорусского рубля
Григорий ГРИБОВ
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С 9 февраля снова дорожает автомобильное топливо.С 9 февраля снова дорожает автомобильное топливо.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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В воскресение, 9 февраля, подорожает автомобильное топливо. 92-ой бензин будет стоить 1,70 рубля, 95-ый и солярка – по 1,80. Официальная причина подорожания – «с учетом ускорившихся темпов снижения курса национальной валюты»

Напомним, стратегия концерна «Белнефтехим» - постепенно подорожание топлива. Это происходит каждую неделю – в ночь с субботы на воскресение.

Насколько топливо подорожала за год? Литр 92-го бензина в начале 2019 года стоил 1,43 рубля. К концу года - уже 1,64 рубля. Подорожание составило 14,7%. Если перевести, например, в доллары - Стоимость выросла даже больше чем на 18%: с 66 до 78 центов.

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