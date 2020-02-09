Белоруски выиграли у сборной Нидерландов в матче Кубка Федерации

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Белорусские теннисистки по сумме пяти матчей обыграли команду Нидерландов в квалификации Мировой группы Кубка Федерации и вышли в финальный раунд.

В одиночных матчах Кики Бертенс из Нидерландов обыграла наших теннисисток, а Аранта Рус - уступила Александре Соснович и Арине Соболенко. Решающий матч завершился победой Соболенко и Соснович над Бертенс и Деми Схюрс со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (10:8).

Сейчас команда сборной Беларуси пстала одной из тех десяти, которые с 14 по 19 апреля сыграют в финальной стадии Кубка Федерации в Будапеште.

Кроме белорусок, в турнире будут участвовать команды Франции, Австралии, Чехии, Венгрии, Бельгии, Германии, Швейцарии, Испании и России. Еще есть шанс попасть и у других сборных. Команды победительницы будут определены в матчах Словакия - Великобритания (сейчас счет 2:1 в пользу Словакии) и США - Латвия (2:0).

Финальный раунд Кубка Федерации пройдет в Будапеште с 14 по 19 апреля