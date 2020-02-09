Заболевания сердечно-сосудистой системы и расстройства питания. Для кого изменится призыв в армию?

Призыв в Беларуси: глобальных изменений в оценке здоровья призывников не произошло Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новое постановление коснется и тех, кто уже служит

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На Национальном правовом портале опубликовано постановление Министерства обороны и Министерства здравоохранения «Об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью». В документе описывается, кого будут призывать в армию. Коснется документ и тех, кто уже служит.

В постановлении уточняются требования для службы в армии молодых людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы, эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся незначительными нарушениями сердечного ритма.

По словам чиновников, глобальных изменений в оценке здоровья призывников не произошло.