На МКАД столкнулись три автомобиля: участники дают противоречивые показания

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На внешнем кольце МКАД произошла авария: три автомобиля столкнулись в районе 4-го километра трассы. По предварительной информации ситуация выглядела так: автомобили Citroen и Volkswagen ехали по МКАД со стороны улицы Илимской в направлении улицы Франциска Скорины и столкнулись в крайней левой полосе. После удара Volkswagen отбросило сначала в третью полосу, а затем на ограждение. Citroen столкнулся с Mitsubishi, который двигался во второй полосе. Информацию передает телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В аварии никто не пострадал. Автомобили разбиты. Движение на МКАД восстановлено, а ГАИ выясняет причины аварии. Участники ДТП дают противоречивые объяснения.