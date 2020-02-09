Коммунальщики пообещали не отключать летом горячую воду на две недели

Сейчас без воды летом минчане остаются в среднем на 12 суток, а слонимчане - на 3-4

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Хорошую новость получили белорусы от Министерства жилищно-коммунального хозяйства в ответ на обращение. В начале этого года минчане создали петицию против отключения горячей воды летом, "потому что мы живём в XXI веке и современная жизнь и работа обязывает соблюдать гигиену и дресс-код". Автор петиции жаловался, что за две недели без горячей воды обостряются болезни - различные ОРВИ, ангины, артриты, радикулиты. Под обращением подписались более 270 человек.

6 февраля пришел ответ, подписанный замминистра жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Трубило. В документе говорится, что сроки отключения горячей воды получится сократить.

- Переход на предварительно изолированные трубы позволит уйти от ежегодных гидравлических испытаний и существенно сократить сроки отключения горячего водоснабжения в летний период, - обнадеживает специалист и приводит цифры. - Срок отключения горячего водоснабжения в межотопительный период для проведения ремонтных работ от собственных теплоисточников УП «Минсккоммунтеплосеть» уже составляет в среднем 12 суток, а в Слониме, где теплоснабжение осуществляется от энергоисточников организации жилищно-коммунального хозяйства, - 3-4 суток.