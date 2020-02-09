2020-02-09T16:01:22+03:00
Минск
КП Беларусь

Контролерам увеличили рабочий день. Глава Минсктранса рассказал, до какого времени теперь ловят безбилетников

Яркую форму заменили не такой заметной, разрешили останавливать автобусы для проверки...После этого зайцев стали ловить действительно больше
Настасья КОРСАК
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В 2019 году контролеры словили на 10% безбилетников больше, чем в 2018В 2019 году контролеры словили на 10% безбилетников больше, чем в 2018Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Гендиректор "Минсктранса" Леонтий Папенок рассказал, как у нас борются с безбилетниками в общественном транспорте. Во-первых, в прошлом году контролеры стали проверять автобусы во время движения. Во-вторых, режим работы контролеров расширили: теперь они ловят зайцев с 6 утра до часа ночи. И если раньше контролеров было легко заметить из-за ярких жилетов, то теперь их форма не такая выделяющаяся. Все эти меры, по словам главы "Минсктранса", дают положительные результат.

- Число транзакций в общественном транспорте в 2019-м возросло на 10 %. В отдельные месяцы выявляли до 15 тыс. безбилетников. За год оштрафовано 140 тыс., что на 8 % больше, чем в 2018-м, - цитирует Папенка агентство "Минск-новости".

Сейчас рассматривают вопрос о повышении зарплаты контролерам. В этой сфере высокая текучка кадров.

- Работа эта нервная и неблагодарная, а подчас и небезопасная. Борьба с безбилетниками никогда не прекращалась, - говорит Леонтий Папенок.

Глава "Минсктранса" думает, что у нас отношение к безбилетникам либеральное и приводит в пример Германию, где злостный заяц может подвергнуться даже уголовной ответственности.

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