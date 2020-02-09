Обрежьте сухие деревья и машину поставьте в гараж: МЧС готовит белорусов к шквалистому ветру в понедельник

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Неделя начнется не самой приятной погодой. В понедельник на большей части территории страны синоптики прогнозируют ветер порывами до 15-22 метров в секунду. Температура днем в Минске будет +4 градуса, а ночью опустится до -2 градусов.

О шквалистом ветре предупреждает МЧС. Спасатели напоминают, как вести себя при такой погоде. Со двора и балконов стоит убрать хозяйственные вещи и обрезать сухие деревья, которые могут упасть на дом. Машину лучше поставить в гараж или хотя бы припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице при шквалистом ветре обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. А также не ходите под деревьями и рядом с мостами, эстакадами, трубопроводами, линиями электропередач и потенциально опасными промышленными объектами.