2020-02-09T17:04:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Обрежьте сухие деревья и машину поставьте в гараж: МЧС готовит белорусов к шквалистому ветру в понедельник

10 февраля синоптики прогнозируют ветер порывами до 15-22 метров в секунду
Настасья КОРСАК
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А лучше всего укройтесь где-нибудь в теплеА лучше всего укройтесь где-нибудь в теплеФото: Павел МАРТИНЧИК
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Неделя начнется не самой приятной погодой. В понедельник на большей части территории страны синоптики прогнозируют ветер порывами до 15-22 метров в секунду. Температура днем в Минске будет +4 градуса, а ночью опустится до -2 градусов.

О шквалистом ветре предупреждает МЧС. Спасатели напоминают, как вести себя при такой погоде. Со двора и балконов стоит убрать хозяйственные вещи и обрезать сухие деревья, которые могут упасть на дом. Машину лучше поставить в гараж или хотя бы припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице при шквалистом ветре обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. А также не ходите под деревьями и рядом с мостами, эстакадами, трубопроводами, линиями электропередач и потенциально опасными промышленными объектами.

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Обрежьте сухие деревья и машину поставьте в гараж: МЧС готовит белорусов к шквалистому ветру в понедельник
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