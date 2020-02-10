2020-02-10T10:26:14+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске пропал молодой мужчина

Павел Круглик ушел из дома 6 февраля и не вернулся
Ирина ВЕТРОВА
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Павла ищут уже несколько дней.Павла ищут уже несколько дней.
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31-летнего Павла в Минске ищут уже несколько дней. В четверг, 6 февраля, он ушел из дому и до сих пор не выходит на связь с родными.

Его приметы: рост 178 - 180 см, карие глаза. Голова выбрита налысо. На правой руке нет мизинца. Есть татуировки на шее, спине, руках.

Если вы знаете что-либо о том, где находится Павел, свяжитесь с отрядом "Ангел" по тел.: 7733 (для всех мобильных операторов), либо позвоните в милицию по номеру 102.

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