В Минске пропал молодой мужчина

Павел Круглик ушел из дома 6 февраля и не вернулся

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31-летнего Павла в Минске ищут уже несколько дней. В четверг, 6 февраля, он ушел из дому и до сих пор не выходит на связь с родными.

Его приметы: рост 178 - 180 см, карие глаза. Голова выбрита налысо. На правой руке нет мизинца. Есть татуировки на шее, спине, руках.

Если вы знаете что-либо о том, где находится Павел, свяжитесь с отрядом "Ангел" по тел.: 7733 (для всех мобильных операторов), либо позвоните в милицию по номеру 102.