Минчанке за рулем стало плохо, и она протаранила две машины

Она врезалась в "Мерседес", а он от удара столкнулся с "Ауди"

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За рулем автомобиля «Хендай» была 50-летняя женщина. Она ехала по проспекту газеты "Правда" со стороны улицы Алибегова в направлении Голубева. Возле дома №14 на проспекте она почувствовала себя плохо и потеряла управление.

Женщина врезалась в припаркованный у края дороги «Мерседес», который от удара столкнулся с автомобилем «Ауди». Об этом сообщает Телеграм-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Женщина доставлена в больницу.