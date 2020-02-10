2020-02-10T13:33:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанке за рулем стало плохо, и она протаранила две машины

Она врезалась в "Мерседес", а он от удара столкнулся с "Ауди"
Ирина ВЕТРОВА
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Плохое самочувствие стало причиной аварии. Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома.Плохое самочувствие стало причиной аварии. Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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За рулем автомобиля «Хендай» была 50-летняя женщина. Она ехала по проспекту газеты "Правда" со стороны улицы Алибегова в направлении Голубева. Возле дома №14 на проспекте она почувствовала себя плохо и потеряла управление.

Женщина врезалась в припаркованный у края дороги «Мерседес», который от удара столкнулся с автомобилем «Ауди». Об этом сообщает Телеграм-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Женщина доставлена в больницу.

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