2020-02-10T10:55:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Первый украинец заразился китайским коронавирусом

Он находится на карантине в японской Йокогаме
Ирина ВЕТРОВА
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Коронавирус был обнаружен на борту лайнера Diamond Princess. Фото: Flickr/Bernard Spragg. NZКоронавирус был обнаружен на борту лайнера Diamond Princess. Фото: Flickr/Bernard Spragg. NZ
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Впервые коронавирус обнаружен у гражданина Украины. Речь идет о члене экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в японской Йокогаме.

Информацию подтвердили в МИД Украины: "Есть один инфицированный гражданин Украины, который находился на круизном лайнере возле берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное", - цитирует focus.ua.

Напомним, коронавирус был обнаружен на борту лайнера Diamond Princess. Сейчас там находятся на карантине около 3700 человек из более чем 50 стран. Заражены вирусом 70 человек. На лайнере находятся еще 24 гражданина Украины. На судне действует двухнедельный карантин, который закончится 19 февраля.

Сообщается, что на сегодняшний день в мире от коронавируса погибло более 900 человек.

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