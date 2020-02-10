КП Беларусь
Микроавтобус с белорусами попал в ДТП в Москве
В аварии есть погибший
В аварии один человек погиб, шестеро пострадали.Фото: Сергей ГАПОН
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Смертельная авария произошла в Москве на Кутузовском проспекте. Как сообщает ren.tv, в районе Славянского бульвара столкнулись такси и микроавтобус, в котором находились граждане Беларуси.
В результате столкновения один человек погиб - это был водитель такси. Шестеро человек пострадали.
Полиция перекрыла движение по четырем полосам. Выясняются обстоятельства аварии.