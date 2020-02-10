2020-02-10T11:29:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Микроавтобус с белорусами попал в ДТП в Москве

В аварии есть погибший
Ирина ВЕТРОВА
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В аварии один человек погиб, шестеро пострадали.В аварии один человек погиб, шестеро пострадали.Фото: Сергей ГАПОН
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Смертельная авария произошла в Москве на Кутузовском проспекте. Как сообщает ren.tv, в районе Славянского бульвара столкнулись такси и микроавтобус, в котором находились граждане Беларуси.

В результате столкновения один человек погиб - это был водитель такси. Шестеро человек пострадали.

Полиция перекрыла движение по четырем полосам. Выясняются обстоятельства аварии.

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