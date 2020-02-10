Микроавтобус с белорусами попал в ДТП в Москве

В аварии один человек погиб, шестеро пострадали. Фото: Сергей ГАПОН

В аварии есть погибший

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Смертельная авария произошла в Москве на Кутузовском проспекте. Как сообщает ren.tv, в районе Славянского бульвара столкнулись такси и микроавтобус, в котором находились граждане Беларуси.

В результате столкновения один человек погиб - это был водитель такси. Шестеро человек пострадали.

Полиция перекрыла движение по четырем полосам. Выясняются обстоятельства аварии.