Сизов: Стратегия нефтехимического комплекса Беларуси минимизирует риски от выхода на мировую цену на сырье

В концерне планируют минимизировать риски от изменения цен на внешних рынках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зампред концерна "Белнефтехим" рассказал о планах до 2030 года

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О необходимости снять зависимость нефтехимического комплекса от колебаний цен и возможностях его работы в условиях мировых цен рассказал 9 февраля Владимир Сизов в программе «Контуры» на ОНТ.

- Мы сконцентрировались на диверсификации, на дальнейших возможностях передела нефтехимической продукции, - сообщил зампред "Белнефтехима".

Сообщается, что «Нафтан» будет развиваться по нефтехимическому направлению: запланирована модернизация завода «Полимир». Мозырский НПЗ будет ориентирован на производство качественного моторного топлива. В планах там - оптимизация технологических процессов и операционных затрат, что должно позволить с меньшими издержками получать качественное топливо.

На «Гродно Азоте» будет возведен новый комплекс, который предусматривает увеличение выпуска азотных удобрений больше чем в 1,5 раза.

На других предприятиях также планируется реализовать проекты, направленные на снижение операционных издержек и получение более конкурентоспособной продукции.

По словам Сизова, это позволит решить задачу минимизации рисков от изменения цен на внешних рынках по входному сырью.