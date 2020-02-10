Сизов: Стратегия нефтехимического комплекса Беларуси минимизирует риски от выхода на мировую цену на сырье
О необходимости снять зависимость нефтехимического комплекса от колебаний цен и возможностях его работы в условиях мировых цен рассказал 9 февраля Владимир Сизов в программе «Контуры» на ОНТ.
- Мы сконцентрировались на диверсификации, на дальнейших возможностях передела нефтехимической продукции, - сообщил зампред "Белнефтехима".
Сообщается, что «Нафтан» будет развиваться по нефтехимическому направлению: запланирована модернизация завода «Полимир». Мозырский НПЗ будет ориентирован на производство качественного моторного топлива. В планах там - оптимизация технологических процессов и операционных затрат, что должно позволить с меньшими издержками получать качественное топливо.
На «Гродно Азоте» будет возведен новый комплекс, который предусматривает увеличение выпуска азотных удобрений больше чем в 1,5 раза.
На других предприятиях также планируется реализовать проекты, направленные на снижение операционных издержек и получение более конкурентоспособной продукции.
По словам Сизова, это позволит решить задачу минимизации рисков от изменения цен на внешних рынках по входному сырью.