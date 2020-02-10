2020-02-10T13:26:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На трассе в Польше легковушка врезалась в фургон: пострадали белорусы

Граждане Беларуси ехали в обеих машинах
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Машина с белорусами попала в аварию в Польше. Фото: Osp KSRG ŁyszkowiceМашина с белорусами попала в аварию в Польше. Фото: Osp KSRG Łyszkowice
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Авария произошла на автостраде А2 недалеко от Лодзи. На 389-м километре дороги вблизи Лышковиц легковой «Фольксваген» врезался в фургон автомобиля доставки, ехавший спереди в попутном направлении.

По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» не выдержал нужную дистанцию и врезался в грузовик. За рулем легковушки ехал 41-летний белорус, земляк оказался и за рулем фургона - известно, что ему 34 года. Из-за удара автомобиль доставки врезался в отбойник, пишет lowicz.naszemiasto.pl.

В аварии пострадал 36-летний пассажир «Фольксвагена», белорус. Его доставали из разбитой машины спасатели. Мужчину забрали в больницу в Скерневицах. Туда же отправили водителя фургона.

За рулем фургона службы доставки ехал белорус. Фото: Osp KSRG Łyszkowice

За рулем фургона службы доставки ехал белорус. Фото: Osp KSRG Łyszkowice

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