На трассе в Польше легковушка врезалась в фургон: пострадали белорусы

Машина с белорусами попала в аварию в Польше. Фото: Osp KSRG Łyszkowice

Изменить размер текста: A A

Авария произошла на автостраде А2 недалеко от Лодзи. На 389-м километре дороги вблизи Лышковиц легковой «Фольксваген» врезался в фургон автомобиля доставки, ехавший спереди в попутном направлении.

По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» не выдержал нужную дистанцию и врезался в грузовик. За рулем легковушки ехал 41-летний белорус, земляк оказался и за рулем фургона - известно, что ему 34 года. Из-за удара автомобиль доставки врезался в отбойник, пишет lowicz.naszemiasto.pl.

В аварии пострадал 36-летний пассажир «Фольксвагена», белорус. Его доставали из разбитой машины спасатели. Мужчину забрали в больницу в Скерневицах. Туда же отправили водителя фургона.