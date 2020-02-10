Курс доллара снова подскочил

С начала года американская валюта подорожала на 7,6 копейки

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Курс доллара в Беларуси продолжает расти.

В понедельник, 10 февраля, курс американской валюты на торгах белорусской валютно-фондовой биржи подскочил до 2,1846 белорусского рубля (предыдущий показатель - 2,1762 рубля).

Напомним, доллар заметно подорожал в последние недели. Так, еще две недели назад, 27 января, его курс был 2,1130 рубля. А в самом начале года, 1 января, доллар стоил 2,1085 белорусского рубля. Таким образом, с начала года американская валюта подорожала на 7,6 копейки.

Курс евро на завтра тоже подрос: по данным примерно на час дня, он составляет 2,392 рубля.

Торги продолжаются.