КГБ опроверг задержание экс-главы МВД Шуневича по «сахарному делу»

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Информация о возможном задержании бывшего главы МИД Игоря Шуневича в связи с «сахарным делом» не подтвердилась. В понедельник,10 февраля, ситуацию прокомментировали в КГБ:

- Игорь Шуневич не является фигурантом ни одного из уголовных дел, которые на данный момент находится в работе у следственного управления Комитета государственной безопасности, - сообщил корреспонденту "Радио Свабода" официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

Напомним, скандальная история произошла в конце января: самолет, летевший в Мюнхен, вернулся в Беларусь, а с рейса сняли несколько человек. Позже "сахарное дело" прокомментировал Александр Лукашенко:

- Такого в Беларуси еще не было, - заявил президент. - Они создали в Москве «прокладку» - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов.