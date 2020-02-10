2020-02-10T14:30:09+03:00
Общество
КП Беларусь

КГБ опроверг задержание экс-главы МВД Шуневича по «сахарному делу»

В ведомстве дали официальный комментарий
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Экс-глава МВД не задержан по "сахарному делу".Экс-глава МВД не задержан по "сахарному делу".Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Информация о возможном задержании бывшего главы МИД Игоря Шуневича в связи с «сахарным делом» не подтвердилась. В понедельник,10 февраля, ситуацию прокомментировали в КГБ:

- Игорь Шуневич не является фигурантом ни одного из уголовных дел, которые на данный момент находится в работе у следственного управления Комитета государственной безопасности, - сообщил корреспонденту "Радио Свабода" официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

Напомним, скандальная история произошла в конце января: самолет, летевший в Мюнхен, вернулся в Беларусь, а с рейса сняли несколько человек. Позже "сахарное дело" прокомментировал Александр Лукашенко:

- Такого в Беларуси еще не было, - заявил президент. - Они создали в Москве «прокладку» - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
КГБ опроверг задержание экс-главы МВД Шуневича по «сахарному делу»
Курс доллара снова подскочил
На трассе в Польше легковушка врезалась в фургон: пострадали белорусы
Сизов: Стратегия нефтехимического комплекса Беларуси минимизирует риски от выхода на мировую цену на сырье
Микроавтобус с белорусами попал в ДТП в Москве
Первый украинец заразился китайским коронавирусом
Минчанке за рулем стало плохо, и она протаранила две машины
В Минске пропал молодой мужчина
Обрежьте сухие деревья и машину поставьте в гараж: МЧС готовит белорусов к шквалистому ветру в понедельник
Контролерам увеличили рабочий день. Глава "Минсктранса" рассказал, до какого времени теперь ловят безбилетников
Коммунальщики пообещали не отключать летом горячую воду на две недели
На МКАД столкнулись три автомобиля: участники дают противоречивые показания
Заболевания сердечно-сосудистой системы и расстройства питания. Для кого изменится призыв в армию?
Белоруски выиграли у сборной Нидерландов в матче Кубка Федерации
Не ждали? С 9 февраля снова дорожает автомобильное топливо
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 722
Теперь уже точно: 17 февраля рынок «Лебяжий» начнет работать в Таборах
Крупная авария возле «Белой вежи»: под замес попало сразу 7 автомобилей
В Казани разбился вертолет: погиб депутат Госдумы