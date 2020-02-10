КП Беларусь
В Минске два грузовика столкнулись возле МКАД
Один из водителей не соблюдал безопасную дистанцию
ДТП случилось из-за несоблюдения безопасной дистанции между машинами. Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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ДТП случилось на улице Ваупшасова. 48-летний водитель автомобиля "Ивеко" ехал со стороны МКАД в направлении улицы Солтыса. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с попутно двигавшимся тягачом "Даф".
Как сообщает Телеграм-канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, пострадавших в ДТП нет. Машины повреждены.
ГАИ напоминает о соблюдении необходимой дистанции до движущегося впереди авто. Она должна быть такой, чтобы водитель мог избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки идущей впереди машины. Важно соблюдать и необходимый боковой интервал.