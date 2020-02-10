Он повлияет и на погоду во вторник, 11 февраля

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Понедельник начался с пасмурной, ветреной, дождливой погоды. По данным синоптиков, сейчас Беларусь находится в орбите шторма "Сиара", передает belta.by. По мере его смещения на север Скандинавского полуострова ветер будет ослабевать.

В орбите "Сиары" находится большинство европейских государств. Сначала она обрушилась на Великобританию, затем пришла в Германию. По последним данным, центр циклона приблизился к берегам Норвегии. Этой ночью в Великобритании порывы штормового ветра достигали 40 - 45 м/с. В нашей стране - до 13 - 19 м/с. Метеорологи дали шторму имя "Сиара" в честь шотландских горцев.

Погода во вторник, 11 февраля, тоже будет определяться атмосферными фронтами от этого циклона. На большей части Беларуси ожидаются дождь и мокрый снег. Местами слабый гололед. Температура воздуха ночью -1...+4, днем - +1...+6 градусов тепла.

Мокрый снег и дождь синоптики Белгидромета обещают также в среду и четверг, 12 - 13 февраля. Днем - до +5.

Ну а самым теплым днем этой недели обещает стать воскресенье, 16 февраля: воздух прогреется до +7 градусов. Такая температура - норма для конца марта.