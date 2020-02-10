2020-02-10T16:56:13+03:00
Политика
КП Беларусь

Светлана Алексиевич: Я не знаю, кто бы мог сопротивляться Москве так, как сопротивляется Лукашенко

Писательница назвала президента сильным лидером
Ирина ВЕТРОВА
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Светлана Алексиевич говорит, что не смогла бы быть политическим лидером.Светлана Алексиевич говорит, что не смогла бы быть политическим лидером.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич в интервью svaboda.org рассказала о работе над своей новой книгой о любви, а также высказалась о политической ситуации.

По словам писательницы, она не смогла бы быть политическим лидером, так как не смогла бы пожертвовать жизнью ни одного человека, ни одного ребенка. По ее словам, современные системы построены на том, что даже ребенок ничего не стоит, какая уж там слезинка.

Также писательница высказалась об Александре Лукашенко:

"Я не знаю, кто бы мог сопротивляться Москве так, как сопротивляется Лукашенко. Таких сильных лидеров я не нахожу. Это не означает, что я за Лукашенко, но совпали наши интересы и его интересы. Это печально, но это так".

Светлана Алексиевич также рассказала о своей симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она назвала его новогоднее выступление "политическим языком любви".

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Светлана Алексиевич: Я не знаю, кто бы мог сопротивляться Москве так, как сопротивляется Лукашенко
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